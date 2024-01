La qualità dell'aria non migliora: prorogate in provincia le misure emergenziali

È ancora allerta smog in tutta l'Emilia-Romagna. Lunedì è stato emesso il bollettino regionale relativo alla qualità dell’aria, che evidenzia ulteriori sforamenti del livello ammesso delle polveri sottili nel territorio provinciale. Sono dunque prorogate fino a mercoledì 17 gennaio compreso le misure emergenziali antismog, in aggiunta alle misure ordinarie. Mercoledì 17 sarà emesso il nuovo bollettino, che darà indicazioni per i giorni successivi.

Le principali ulteriori limitazioni sono:

• dalle 8.30 alle 18.30 lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5, oltre ai divieti già ordinariamente previsti (si ricorda però che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e le limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5 non si applicano ai residenti nei comuni alluvionati, tra i quali quello di Ravenna, fino al 31 marzo)

• temperatura fino ad un massimo di 19°C (+ 2 di tolleranza) nelle case, negli uffici, nelle attività ricreative, di culto, commerciali e sportive e 17°C (+ 2 di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali, esclusi ospedali ed edifici assimilabili, scuole ed edifici assimilabili)

• divieto di uso (in presenza di impianto alternativo) di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle

• divieto di combustione all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio)

• divieto di spandimento di liquami con tecniche non ecosostenibili.

In Bassa Romagna

Restano in vigore in tutta la Bassa Romagna il divieto di spandimenti dei liquami zootecnici con tecniche non ecosostenibili, il divieto di utilizzo di generatori di calore a biomasse (camini, caminetti, stufe) con classe di prestazione energetica inferiore a 4 stelle (nel caso in cui sia presente un metodo di riscaldamento alternativo) e la riduzione delle temperature degli ambienti interni riscaldati (19 gradi per case, uffici, attività ricreative e di culto, attività commerciali, attività sportive; 17 gradi per attività industriali e artigianali).

Per il Comune di Lugo sono disposti il divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30 ai veicoli diesel di categoria inferiore a euro 5 compreso nell’area urbana individuata da appositi cartelli(ad esclusione dei residenti del Comune di Lugo per i quali la limitazione riguarda i veicoli diesel fino a Euro 4 compreso, deroga concessa ai residenti dei Comuni alluvionati) e il divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, fuochi d’artificio, eccetera).

Tali disposizioni si aggiungono alle misure ordinarie vigenti dal primo ottobre al 30 aprile e che prevedono: per tutti i Comuni della Bassa Romagna il divieto di abbruciamento di residui vegetali e il divieto di circolazione, dalle 8.30 alle 18.30 nelle aree urbane individuate da appositi cartelli a tutti i veicoli diesel di categoria emissiva inferiore a Euro 4 compreso (Euro 3 per i residenti nei Comuni il cui territorio sia stato alluvionato), ai veicoli a benzina di categoria inferiore a Euro 2 compreso e ai veicoli a doppia alimentazione, ciclomotori e motocicli di categoria inferiore a Euro 1 compreso. Per ulteriori informazioni chiamare la centrale operativa della Polizia locale della Bassa Romagna al numero 0545 299470.