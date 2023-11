La Questura e i Commissariati si illuminano di arancione per l’eliminazione della violenza contro le donne

Il 25 novembre ricorre la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Anche quest’anno la Polizia di Stato aderisce all’iniziativa “Orange the World”, promossa da “UN Women”, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere impegnato nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, sostenuta anche dall’Associazione “Soroptimist International Italia”.

Una luce colora di arancione la facciata anteriore della Questura, il colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere. Analoga iniziativa è stata realizzata presso i Commissariati Polizia di Faenza e Lugo. "#essercisempre è un impegno costante".