La rabbia degli ambientalisti: "Basta caccia nel Delta del Po. La Regione recepisca le norme Ue"

"Stop alla caccia nel Delta del Po": lo chiedono le associazioni Enpa, Lac Emilia Romagna, Lav Bologna, Oipa sezione di Ravenna ed Italia Nostra sezione Ravenna, che hanno presentato osservazioni al documento “Misure di conservazione dei siti Natura 2000”, pubblicato dalla Regione in marzo 2024. "Il documento ricalca in gran parte le precedenti 'Misure di Conservazione', riguardanti appunto i siti di protezione ambientale sottoposti alle Direttive europee per l’ambiente - affermano le associazioni - segno che tali misure non sono mai state attuate se non molto parzialmente, nonostante l’impatto antropico sempre più crescente e le mutazioni dovute ai cambiamenti climatici che richiederebbero massimi sforzi in campo".

In particolare, gli ambientalisti hanno posto l’attenzione su quello che può considerarsi "un vero e proprio scandalo a livello europeo, ovvero le attività di caccia in uno dei più rilevanti siti mondiali per la biodiversità, per gli uccelli acquatici e per le rotte migratorie, il Delta del Po. Sito tra l’altro indicato come uno dei sette 'black spot' per il bracconaggio in Italia. Un altro punto che desta sgomento è che la caccia viene prevista all’interno delle zone Rete Natura 2000 e anche in prossimità (fino a 400 metri) delle Riserve Naturali dello Stato, di cui il Delta del Po è ricchissimo. Non dimentichiamo la recentissima messa in mora dell’Italia per violazioni della direttiva Uccelli dovuta alle attività venatorie, con penali che verranno pagate da tutti i cittadini per consentire il crudele e dannoso divertimento di pochi".

I cambiamenti richiesti sono "azioni di buonsenso" per le associazioni che propongono un testo alternativo: "L’attività venatoria è abolita per l’intero perimetro della zona ZSC e/o ZPS, per le aree Rete Natura 2000 comprendenti in parte o totalmente le stazioni del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna", area di cui fanno parte, fra le altre, la Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna, la Pineta di Classe e la Salina di Cervia.

Inoltre gli ambientalisti chiedono di stabilire che "L’attività venatoria all’interno di zone Rete Natura 2000 dell’Emilia-Romagna sarà sottoposta a specifica Valutazione di incidenza da eseguirsi ogni due anni, valutata la dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati. La Vinca interesserà anche il perimetro di dette zone Natura 2000 per una fascia di almeno cinque chilometri attorno alle zone Natura 2000, dati gli effetti significativi che l’attività venatoria potrebbe avere su di esse. Tale Valutazione andrà ad integrare ed aggiornare il Piano Faunistico Venatorio regionale".