La raccolta regali per i bimbi poveri diventa virale: "Già raccolti oltre 100 pacchetti"

Una raccolta regali per i bambini meno fortunati nata da un semplice post Facebook, diventato poi virale. E' l'idea lanciata dalla ravennate Germana Giachè, che qualche giorno fa ha scritto un post sul suo profilo Facebook per lanciare una raccolta di doni da regalare ai bambini delle famiglie in difficoltà.

"La raccolta era rivolta ai miei contatti Facebook, chiedendo loro di portarmi un giocattolo, un libro o un album da colorare destinato a un bambino, preparare un pacchetto regalo ed evidenziare se destinato a un maschietto o una femminuccia e la fascia d’età - spiega Germana - Il mio post è stato condiviso così tante volte che si sono creati diversi punti di raccolta. A oggi abbiamo ricevuto oltre 100 pacchetti! Vista l’entità della raccolta e per far sì che la distribuzione/consegna avvenisse nel modo migliore possibile, ho contattato il Comune di Ravenna, nella persona dell’assessore Valentina Morigi, che oltre a farci avere il sostegno del Comune ci ha messo in contatto con la coordinatrice delle assistenti sociali".

La raccolta terminerà il 16 dicembre e il 18 i regali saranno consegnati con le modalità indicate dalla coordinatrice delle assistenti sociali. "Vorrei evidenziare quanti privati cittadini si siano attivati nella raccolta in un momento di estrema difficoltà per tutti - commenta soddisfatta la donna -, quante persone stiano donando a chi ha meno di loro".