La radioprotezione nella lotta al cancro si testa tra le stelle: la Regione a sostegno della 'Space economy'

Nelle stelle si potranno sviluppare e testare materiali schermanti contro le radiazioni cosmiche che potranno poi vedere ulteriori applicazioni nel campo della radioprotezione e della terapia contro il cancro. E in assenza di gravità, servizi di monitoraggio a distanza e in tempo reale della salute degli astronauti da utilizzare poi su larga scala per i pazienti sulla terra.

Ancora, lo sviluppo di un dispositivo di presidio medico da utilizzare nel trasposto con elisoccorso di pazienti traumatizzati, che potrebbe aprire la strada a droni specializzati in soccorso nei futuri scenari di Smart City. E inoltre, un sistema di controllo di volo per velivoli a decollo verticale, che migliorerà notevolmente la sicurezza umana nelle applicazioni pericolose (incendi, terremoti alluvioni e aree con radiazioni nucleari) in cui sono attualmente in uso elicotteri con equipaggio.

Sono alcuni degli obiettivi delle nove attività progettuali (su 10 presentate), sia in ambito spaziale che aeronautico, approvate e finanziate dalla Regione Emilia-Romagna con 2,6 milioni di euro a grandi imprese e Pmi emiliano-romagnole che hanno risposto al “bando per progetti di ricerca nell’ambito dell’aerospace economy e della progettazione di infrastrutture critiche”.

Progetti che porteranno investimenti complessivi per 6,7 milioni di euro e che si rivolgono prioritariamente ai settori dell’aerospazio e della progettazione di infrastrutture critiche ma, allo stesso tempo, prevedono applicazioni e ricadute “terrestri” su vasta scala. Tant’è che ciascuna delle attività è realizzata in collaborazione con strutture di ricerca accreditate, dalle Università ai Tecnopoli fino alla Rete alta tecnologia dell’Emilia-Romagna.

La maggior parte dei progetti approvati riguarda la vera e propria economia spaziale: dalla miniaturizzazione dei satelliti allo sviluppo di materiali e prodotti destinati allo spazio. E poi le tecnologie prettamente aerospaziali, ovvero l’utilizzo delle sperimentazioni in ambiente a gravità zero, per sviluppare tecnologie poi adattabili anche sulla terra. Le altre proposte hanno puntato all’innovazione nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture critiche dalla simulazione e controllo real-time e adattivo revamping delle infrastrutture critiche fino al monitoraggio satellitare e aereo.

“Con questa misura la Regione intende sostenere progetti di ricerca e sviluppo sperimentale in grado di interpretare al meglio anche le sfide negli ambiti tecnologici dell’aerospace economy, dell’innovazione nella progettazione, della realizzazione e gestione di infrastrutture critiche– ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla-. Questo attraverso il coinvolgimento della rete regionale Alta tecnologia e dei centri per l’innovazione accreditati. L’obiettivo è quello di rafforzare l’offerta di ricerca, coinvolgendo nuovi ricercatori e favorendo la qualificazione delle filiere produttive regionali, attraverso un’elevata capacità brevettuale, lo sviluppo di tecnologie di frontiera, l’implementazione di soluzioni innovative e l’impatto sociale e occupazionale nei territori”.

Inoltre, ha aggiunto l’assessore Colla, “finanziando questi progetti diamo concretezza sul territorio a scelte strategiche sul settore della space economy, fatta anche di una fitta rete di relazioni e collaborazioni internazionali che abbiamo realizzato negli ultimi anni. Dalla recente missione in Giappone e a Washington fino a quella a Houston, cuore mondiale dell’economia aerospaziale, insieme a Università, cluster e imprese dell’Emilia-Romagna”.

Proprio nella missione in Texas, fortemente voluta dalla Regione, si sono avviate collaborazioni in un settore fortemente strategico e dove è stata definita la partecipazione di quattro aziende regionali - Barilla, Dallara automobili, Tecnogym e Gvm Care & Research - alla prima stazione orbitante privata, alla cui realizzazione è impegnata la società statunitense Axiom Space con la collaborazione scientifica della Nasa.

Alcuni progetti, sia in ambito spazio che in ambito aeronautico, hanno una significativa valenza ambientale. Tra questi quello che punta a creare un’unità di produzione di “combustibili rinnovabili” utilizzando idrogeno generato da energia pulita e due il cui obiettivo è accelerare la transizione verso un’esplorazione spaziale più accessibile, economica e sostenibile attraverso l’innovazione nelle tecnologie di propulsione elettrica e di trasporto per piccoli satelliti. E, ancora, il progetto che si occuperà di definire un nuovo sistema di monitoraggio e di controllo di dispositivi di segnalamento luminoso aeroportuale per una maggiore sostenibilità ambientale ed efficientamento operativo.

I progetti ravennati

Curti Costruzioni Meccaniche Spa (Castel Bolognese): CFCS – Curti Flight Control System - Studio, progettazione e sviluppo di un sistema di

controllo e relativo ambiente di simulazione per velivoli VTOL unmanned (contributo da 660.615 euro)

Il progetto consiste nello studio, realizzazione e validazione, in ambiente di simulazione specificatamente progettato, di un sistema di controllo di volo per velivoli a decollo verticale (VTOL – Vertical Take- Off and Landing) con pilotaggio remoto (APR). L’output del progetto sarà un sistema di controllo di volo completo, assemblato in un laboratorio di prova e testato dal punto di vista elettrico e funzionale con un simulatore di volo, che consentirà di simulare l’output dei comandi impartiti e di addestrare i piloti prima delle future attività di volo. Il progetto è propedeutico a futuro ’inserimento sul mercato di un sistema aereo ad ala rotante senza pilota completamente automatico (Unmanned Aerial System - UAS) – definibile sinteticamente come drone - con un’elevata capacità di carico utile, che possa essere utilizzato in una serie di applicazioni civili. Il progetto è quindi propedeutico alla realizzazione del primo UAS nella categoria oltre i 600 kg per il settore civile, che migliorerà notevolmente la sicurezza umana nelle applicazioni pericolose in cui sono attualmente in uso elicotteri con equipaggio.

Rosetti Marino (Ravenna): Validazione sperimentale di una soluzione tecnologica proprietaria per la produzione di e-fuels che prevede l’utilizzo di H2 verde e CO2 come materie prime in un reattore elettrificato di Reverse Water Gas Shift (E-RWGS) (contributo da 226.049 euro)

Il progetto ha obiettivi tecnologici, economici e ambientali. Le attività sperimentali riguarderanno la validazione di un’unità di Reverse Water Gas Shift Elettrificata (E-RWGS) per la produzione di syngas e dopo di E-FUELS. L’unità di E-RWGS utilizzerà: idrogeno prodotto da energia rinnovabile mediante elettrolisi; anidride carbonica (51% di origine biogenica). L’efficienza energetica del sistema elettrificato supererà di molto quella delle tecnologie termiche oggi utilizzate e renderà il processo in grado di consentire un consumo netto di anidride carbonica. L’attività sperimentale sarà in parallelo a studi di processo/economici che definiranno il potenziale economico e il possibile impatto ambientale delle soluzioni individuate. Sia le soluzioni tecnologiche delle operazioni unitarie sia le soluzioni di processo sono rivendicate in documenti brevettuali dai partecipanti all’iniziativa e sono da considerarsi proprietarie. Gli elementi tecnico-economici (CAPEX ed OPEX) e le caratteristiche di sostenibilità (efficienza energetica, efficienza al carbonio, emissioni di GHG) verranno stimate e contestualizzate anche con elementi di Life Cycle Analysis–LCA e Life Cycle Cost-LCC), nel distretto industriale Emilia-Romagna e saranno propedeutiche a definire piani di business.

Cni Informatica Srl (Alfonsine): HCDC (HUMAN CARGO DATA COLLECTOR) (finanziamento di 149.704 euro)

In diverse situazioni di emergenza interviene l’elisoccorso dove la persona è posizionata in una barella appesa. Questa procedura presenta due criticità rilevanti la prima legata alla stabilità e alla sicurezza del volo e la seconda relativa allo stato di salute e della posizione del traportato. Il sistema innovativo HCDC è un dispositivo di presidio medico da utilizzare nel trasposto di pazienti traumatizzati con elisoccorso. Lo scopo principale del dispositivo è quello di rilevare i dati provenienti da sensori, raccoglierli e trasmetterli in cabina di controllo su una HMI (Human-Machine Interface) oppure trasmessi direttamente ai sistemi avionici di bordo. Il sistema fornisce al pilota in tempo reale informazioni: sul movimento del carico che potenzialmente possano arrecare danno al trasportato e turbare l’assetto del volo, di tipo biometrico ed infine tramite un sistema innovativo, esclusivo di CNI, informazioni relative ai movimenti relativi del corpo quali direzione della testa e della cassa toracica e l’inclinazione della testa rispetto al corpo, queste ultime sono fondamentali per la salvaguardia di soggetti traumatizzati. Tale sistema si configurerà come un elemento abilitante per lo sviluppo di Droni specializzati in soccorso nei futuri scenari di Smart City.