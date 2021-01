La rassegna "Il Tempo Ritrovato" diventa un podcast

La rassegna letteraria Il Tempo Ritrovato, curata da Matteo Cavezzali alla Biblioteca Classense di Ravenna, diventa un podcast, ascoltabile gratuitamente su Spotify e sul sito Radiosonora.it. Il progetto ha vinto il premio Incredibol per l’innovazione.

ScrittuRa ha reagito ai problemi legati al Covid con questo progetto, curato dallo scrittore Matteo Cavezzali con il supporto tecnico di Gianni Gozzoli e la partecipazione di Stefano Bon. Tutte le trenta puntate sono disponibili online dal 15 gennaio. Tra gli ospiti Augias, Lucarelli, Ciabatti, Lattanzi, Dionigi, e tanti altri, tra i temi affrontati l’importanza della letteratura, la filosofia, ma anche la storia del ‘900, la vita di Gesù e molto altro ancora.

"In questi tempi in cui siamo costretti alla lontananza – commenta Matteo Cavezzali - può essere importante tornare a ragionare sugli argomenti importanti, ascoltando le parole di maestri e maestre della nostra epoca comodamente dal cellulare, ovunque noi siamo, nell’attesa di poter tornare a confrontarci con loro dal vivo a ScrittuRa festival". Il podcast nasce dalle registrazioni degli incontri tenuti dal vivo e da materiali appositamente realizzati per il progetto.