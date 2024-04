La ravennate Gioia Gattamorta eletta presidente regionale dell’Istituto nazionale di architettura

Si è costituita presso la sede Ance Emilia Romagna la sezione regionale dell’Istituto Nazionale di Architettura, fondato nel 1959 da Bruno Zevi e riconosciuto giuridicamente quale Istituto Culturale. Con il consenso e gli auguri del presidente nazionale IN/ARCH, Andrea Margaritelli, il 18 aprile si è insediato il consiglio direttivo composto dalla ravennate Gioia Gattamorta eletta presidente, Massimiliano Casavecchia vicepresidente, Angela Maria Berdondini segretario; Isotta Cortesi tesoriere, e dai consiglieri Lamberto Amistadi, Claudia Cagneschi, Alessandro Marata.

L’Istituto da oltre 60 anni promuove e coordina a livello nazionale e internazionale gli studi sull’Architettura e il dibattito politico culturale che attorno ad essa si muove, al fine di valorizzarne i principi e favorirne l’applicazione “mediante l’incontro delle forze economiche e culturali del Paese che partecipano al processo edilizio” per sollecitare “l’interesse della collettività, cui è destinata la produzione architettonica”.

Le finalità che la Sezione IN/ARCH Emilia Romagna ed ANCE Emilia Romagna insieme si prefiggono sono quelle di alimentare e incentivare il dibattito sul processo edilizio, sulla cultura architettonica e sul destino dell’ambiente, coinvolgendo in una visione illuminata dello sviluppo delle città ogni soggetto coinvolto e interessato – istituzioni, amministrazioni pubbliche, operatori economici, mondo imprenditoriale e sociale – con azioni finalizzate alla educazione, alla gestione del territorio ed all’apprezzamento dell'architettura come strumento ineludibile di espressione culturale e civile.

Principio cardine delle azioni sarà il concetto di Baukultur – Cultura del costruire – sancito dai Ministri della Cultura dei Paesi dell’Unione Europea, perché “costruire è per abitare e abitare è per il benessere dell’uomo”. Tra le prime manifestazioni in programma ci sarà la presentazione dei premi nazionali e regionali In/Architettura 2023 assegnati ai progetti della regione.