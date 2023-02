La regista Maria Martinelli a Salotto Blu: "Si può fare cinema guardando al territorio"

Maria Martinelli cura da vent'anni la realizzazione del "Nightmare Film Festival", rassegna che ha visto tra l'altro, come ospiti, cineasti del calibro di David Lynch e Liliana Cavani, ed è regista di apprezzati documentari trasmessi dalle emittenti televisive nazionali. Intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva 'Salotto Blu' che andrà in onda giovedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Martinelli ha annunciato la prossima uscita nelle sale del film "Redenzione", recentemente presentato, con successo di critica, al Torino Film Festival.

"Questa volta si tratta di fiction - ha spiegato la regista - una storia coinvolgente che ha come protagonista una donna chiamata a fare scelte decisive per la sua vita. La nostra è una cooperativa, di chiama "Start Cinema", da tanto lavoriamo partendo dal territorio ravennate. Con il film ci rivolgiamo alla platea nazionale, siamo fiduciosi in una buona accoglienza del pubblico".