La ristorazione cerca personale: si assumono baristi, camerieri, aiuto cuochi e gelatai

Baristi, camerieri, aiuto cuochi, pasticcieri e gelatai. E-work – gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per grandi aziende e multinazionali con una divisione dedicata ai professionisti dell’Ho.re.ca – apre la selezione urgente per circa 800 figure da inserire in hotel, bar, catering e ristoranti da Nord a Sud Italia. Di queste, 29 sono le posizioni aperte per il personale Ho.re.ca in zona emiliana: 12 per attività a Ravenna, 11 a Faenza e 6 ad Anzola dell'Emilia. Tutte le opportunità di lavoro verranno presentate da e-work durante il National Digital Recruiting Day – Settore Ho.re.ca fissato per il 24 giugno (ore 11) con la partecipazione di Federalberghi: un evento online per inquadrare lo stato attuale del settore, le prospettive future e presentare ai candidati che si iscriveranno, in dettaglio, le opportunità aperte.