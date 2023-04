La Romagna Faentina assume un istruttore a tempo pieno e indeterminato

L’Unione Romagna Faentina ha pubblicato un nuovo bando di concorso finalizzato alla selezione - a tempo pieno e indeterminato - di un Istruttore giuridico-amministrativo per l’ambito dei servizi generali. Il bando è rivolto soltanto alle categorie protette, ovvero ai soggetti appartenenti agli elenchi di collocamento obbligatorio previsto dall’articolo 8 della L. 68/1999, legge che promuove l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro.

L’istruttore giuridico-amministrativo ha il compito di presidiare le attività di segreteria, la gestione del protocollo, l’attuazione di istruttorie, le operazioni contabili rutinarie e il monitoraggio della produzione normativa di riferimento. Le competenze trasversali richieste riguardano qualità ed accuratezza del lavoro, orientamento al risultato, problem solving e organizzazione del lavoro.

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei requisiti specificati all’interno del bando alla data di scadenza del bando, entro quindi il 2 maggio alle ore 13:00. La domanda può essere presentata esclusivamente online tramite il portale dedicato tramite le proprie credenziali Spid. Per consultare il bando, la scheda di profilo professionale e accedere al portale per i concorsi, visitare la sezione “Bandi di concorso e procedure selettive” di Amministrazione Trasparente dell’Unione della Romagna Faentina.