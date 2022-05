La Romagna Faentina offre un tirocinio curriculare sulla promozione turistica

Trecento ore dedicate al racconto del territorio e alla sua promozione attraverso il linguaggio dei social media. Questo in sintesi il contenuto dell’offerta di tirocinio curriculare promossa dall’Unione Romagna Faentina e disponibile sul portale “Convenzioni e tirocini online” dell’Università di Bologna. Il/la tirocinante avrà la possibilità di lavorare all’interno dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale dell’Unione Romagna Faentina, dove potrà acquisire competenze nella creazione di contenuti digitali da veicolare sui social media, comprendere le dinamiche comunicative di un ente pubblico e mettere in gioco le proprie abilità per contribuire alla promozione del territorio. L’offerta di tirocinio è rivolta a studenti e studentesse frequentanti specifici corsi di laurea. Maggiori informazioni sull’homepage del sito web dell’Unione Romagna Faentina.