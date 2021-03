La Romagna Faentina partecipa al meeting del progetto europeo "The Third Reading Age"

Il 18 marzo 2021 si è tenuto il secondo Meeting Transnazionale del progetto europeo "The Third Reading Age", di cui l’Unione della Romagna Faentina è partner. Il progetto promuove il miglioramento dei servizi bibliotecari dedicati agli utenti Over 60, aumentando l’accessibilità di questa fascia di utenti ai nuovi strumenti di comunicazione e lettura digitale. Per fare questo il progetto mira a sviluppare le competenze di educatori e bibliotecari che lavorano con gli adulti/anziani anche attraverso lo sviluppo di materiali e risorse didattiche specifiche.

Il Servizio Biblioteche dell’Unione della Romagna Faentina ha partecipato al meeting che avrebbe dovuto essere ospitato a Riga – Lettonia ma che, a causa della situazione pandemica, si è tenuto online. Durante l’incontro i partners hanno fatto il punto sui lavori svolti fino ad ora, a sei mesi dall’avvio del progetto, e programmato le prossime attività.

Il progetto è finanziato dal programma ERASMUS+ KA20, ha una durata di 2 anni e vede coinvolte, oltre all’Unione della Romagna Faentina, la Biblioteca Pubblica Rjieka - Croazia (capofila), il Centro di Educazione per gli adulti DANTE – Croazia, il Centro di Educazione GLAFKA di Praga - Repubblica Ceca, l’Associazione EUNI Partners – Bulgaria e Artsmart – Lettonia.