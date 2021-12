La Romagna punta sul turismo archeologico: Ravenna e Classe fra i grandi itinerari della storia

In Romagna la storia antica sta diventando sempre più un prodotto turistico, come dimostra il brand “Romagna Empire” promosso da Visit Romagna. Per promuovere e valorizzare le realtà e i territori della Romagna legati al turismo archeologico, una delegazione di Visit Romagna parteciperà nel weekend (da venerdì 17 a domenica 19 dicembre) a TourismA, Salone Archeologia e Turismo culturale al Palazzo dei Congressi di Firenze con uno spazio promozionale personalizzato.

"Il Salone TourismA di Firenze - sottolinea il Presidente di Visit Romagna Andrea Gnassi - rappresenta un'importante opportunità di valorizzazione del prodotto Romagna Empire e della sua offerta archeologica, che custodisce tracce di una storia antica 2mila anni, risalente all’Impero Romano. Un progetto che vede la promo-commercializzazione dei grandi eventi dedicati al turismo storico del 2022 e di pacchetti turistici incentrati sugli itinerari alla scoperta dei segni delle antiche civiltà in tutta la Romagna. Il progetto è stato anche l’occasione per partecipare a importanti progetti europei come Hercultour, che ha permesso il potenziamento dei Visitor Center di Rimini e di Classe, la formazione degli operatori del turismo culturale e lo sviluppo di un itinerario culturale europeo sui Romani in Adriatico, rafforzando la cooperazione in ambito turistico fra Italia e Croazia".

Nello stand saranno presenti, con il loro materiale promozionale, gli operatori turistici di Verucchio, Rimini, Bagno di Romagna, Valle del Savio, Ravenna, Comacchio e Cervia. Vari gli appuntamenti e le iniziative della Destinazione in programma durante questi 3 giorni di fiera. Dal Buy Cultural Tourism, 4° workshop sul turismo culturale al convegno: "Romagna Empire: le novità del turismo archeologico in Romagna", con interventi dedicati alle novità 2022 in campo archeologico dei territori coinvolti.

Nella giornata di sabato all’Auditorium di TourismA, si terrà la cerimonia di consegna al Museo Classis Ravenna del Premio Riccardo Francovich, riconoscimento della Sami (Società Archeologi Medievisti Italiani) al Museo o parco archeologico per la migliore sintesi fra contenuti scientifici ed efficacia della comunicazione. Saranno presenti Giuseppe Sassatelli, Presidente Fondazione RavennAntica e Fabio Sbaraglia, Assessore alla Cultura del Comune di Ravenna. Infine, nel corso delle giornate, Visit Romagna organizzerà alcuni laboratori didattici come l’atelier di mosaico dove vedere all'opera una mosaicista nella realizzazione di un mosaico (a cura di RavennAntica-Fondazione Parco Archeologico di Classe) e l’angolo per la realizzazione di monili (a cura del Museo Delta Antico).