La sagoma stilizzata di una Ferrari Gto 250: anche quest'anno Maranello partecipa a Cervia Città Giardino

Anche quest'anno il comune di Maranello ha dato il suo prezioso contributo per l'allestimento dell'aiuola nella Rotonda 1° Maggio

Anche quest'anno il comune di Maranello ha dato il suo prezioso contributo per l'allestimento dell'aiuola nella Rotonda 1° Maggio, riportando uno degli scorci più noti della propria città, unitamente ad una sagoma stilizzata di una Ferrari GTO 250. E’ stato installato un nuovo sfondo che ritrae una delle viste più significative della città di Maranello: la rotatoria del centro del capoluogo, intersezione storica tra la Via Giardini e Via Claudia; la città di Maranello si è sviluppata intorno a tale crocevia dove sono situati gli immobili più antichi tra cui la chiesa.

L'area centrale della rotatoria è dominata dal "Cavallino rampante" realizzato in ferro dallo storico giardiniere Fabrizio Magnani, simbolo della Fabbrica che ha reso famosa Maranello nel mondo. L'area verde è stata ultimata ed abbellita tramite la messa a dimora di circa 360 fiori della specie Sun Panties colore bianco e rosso, oltre a circa mq.50 di tappeto erboso e la manutenzione degli arbusti.

La Delegata al Verde Patrizia Petrucci ha incontrato il Sindaco di Maranello Luigi Zironi e l’Assessore ai Lavori Pubblici Chiara Ferrari, in visita a Cervia per gli allestimenti, portando il saluto dell’amministrazione: “Ringrazio la città di Maranello, il Sindaco Luigi Zironi, l’Assessore ai Lavori Pubblici Chiara Ferrari per questo allestimento di grande bellezza e suggestività. Con la grande professionalità e competenza di sempre i maestri giardinieri hanno riportato al consueto splendore uno dei luoghi simbolo della nostra località. E’ una testimonianza di profonda amicizia con Cervia, un legame che dura da anni di cui siamo profondamente grati”.