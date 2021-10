La scomparsa di Sante Tura, il cordoglio di De Pascale: "Ha dedicato la sua vita alla lotta alle patologie del sangue"

E' morto martedì all'età di 92 anni Sante Tura. Se ne è andato nella sua casa di Bologna, dove per anni era stato professore universitario, il faentino considerato uno dei grandi nomi dell’ematologia italiana. In tanti piangono in queste ore la sua morte e giunge anche il messaggio di cordoglio da parte del presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale.

"Con grande dispiacere apprendo della morte di Sante Tura uno dei padri dell’ematologia italiana, faentino, grande motivo di orgoglio per la nostra terra. Fu professore emerito all’Università di Bologna, direttore dell’Istituto Seragnoli e presidente di Ail - dichiara De Pasclae - Il professor Tura ha dedicato con passione e devozione l’intera sua vita professionale alla lotta alle patologie del sangue, compiendo scoperte determinanti nello studio dell’ematologia e dei tumori del sangue e introducendo terapie all’avanguardia. Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari".