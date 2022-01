La scuola Marri sposa il progetto Erasmus+: per 109 studenti scambio culturale di una settimana a Malta

A pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni all’anno scolastico 2022-2023 (28 gennaio) è stata ufficializzata l’adesione al programma Erasmus+ da parte della Scuola Marri-S.Umiltà di Faenza. Il progetto prevede la mobilità finanziata per 109 studenti della scuola che potranno vivere l’esperienza di uno scambio culturale di una settimana a Malta. Il finanziamento riguarda anche la mobilità di 9 insegnanti per progetti di formazione su bullismo, cyberbullismo e area Stem.

In cosa consiste la mobilità finanziata del progetto Erasmus+

L’accreditamento Erasmus+ per le scuole fa parte dell’Azione Chiave 1 del Programma Erasmus 2021-2027 a sostegno della mobilità internazionale degli alunni e del personale scolastico. Lo scopo è quello di fornire nuove possibilità per migliorare la qualità della didattica, per un’istruzione sempre più efficace che possa promuovere le competenze fondamentali definite dal quadro strategico Istruzione e Formazione 2020. Entro la fine di quest’anno scolastico, 109 studenti fra scuola primaria e secondaria del nostro istituto trascorreranno sette giorni a Malta per uno scambio culturale. Il soggiorno prevedrà l’incontro con una comunità di studenti del luogo e sessioni giornaliere di dialogo in lingua inglese su temi culturali e didattici.

Parallelamente, tra febbraio e giugno, 2 docenti della scuola prenderanno parte a un percorso di formazione a Dublino, su bullismo e cyberbullismo, un dramma che affligge in Italia circa 4 milioni di adolescenti e preadolescenti, di età compresa tra 11 e 17 anni (Dati-Openpolis); altri 7 vivranno un momento formativo sulla didattica delle Stem, per imparare nuove modalità di lavoro, acquisire le ultime strategie di insegnamento, valutazione e organizzazione scolastica sul tema.

L’opportunità della mobilità internazionale per gli studenti della Scuola Marri-S.Umiltà s’inserisce in un percorso didattico teso a far crescere gli alunni con una forte dimensione internazionale: dal plurilinguismo della scuola materna, passando dal Bilinguismo attraverso il Clil fin dalle elementari, alla possibilità di scegliere tra seconda lingua straniera (Spagnolo) e Inglese potenziato con madrelingua inglese e spagnolo alle scuole medie; una gradualità volta a promuovere uno sviluppo organico della competenza linguistica così come certificato anche dai risultati delle ultime prove Invalsi. (https://www.accantoaglistudenti.it/invalsi-faenza-marri-sumilta/). Nell’istituto è inoltre attivo un percorso per conseguire le certificazioni linguistiche.