La scuola statale dell'infanzia "Buon Pastore" apre le porte in una serie di open day. Il primo è in programma martedì dalle 18 alle 19 nella sede di via Patuelli quartiere San Giuseppe. L’apertura ufficiale delle iscrizioni per l’Anno Scolastico 2022-23 è prossima e tutti i docenti della scuola sono lieti d’incontrare le famiglie in due appuntamenti per la visita guidata degli spazi scolastici vissuti quotidianamente dai bimbi e di dialogo con le maestre. Un’occasione per fare domande e conoscere l’offerta formativa che queste scuole statali dell’infanzia offrono ai bimbi dai due anni e mezzo, purché compiuti entro aprile del 2023, fino ai 6 anni.