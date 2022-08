La seconda nave Ucraina entra in Porto: controlli a bordo sul carico da 11mila tonnellate di soia

E’ arrivato martedì nel porto di Ravenna, dopo lo sblocco diplomatico fra Ucraina e Russia, il secondo cargo commerciale “Sacura” che raggiunge l’Italia dal porto di Pivdennyi, vicino a Odessa, con un carico di 11mila tonnellate di semi di soia. La nave, battente bandiera liberiana, è approdata in mattinata alla banchina Eurodocks cereali dopo otto giorni di navigazione.

Ad attenderla i funzionari Adm, Agenzia dele Accise, Dogane e Monopoli, del reparto antifrode e i chimici della Direzione per eseguire i controlli di protocollo sul carico a bordo, anche con l’ausilio delle sofisticate apparecchiature collocate all’interno del Laboratorio Chimico mobile. Gran coinvolgimento dei funzionari Adm della Direzione Emilia Romagna e Marche nelle attività di verifica dei carichi a bordo delle navi ucraine, presente oggi nel pomeriggio a Monopoli, ove approderà il terzo cargo, anche il Direttore Territoriale Franco Letrari.

"L'arrivo in Italia di navi cargo dai porti del Mar Nero dopo lo scoppio della crisi russo-ucraina sono un segnale importante per la ripartenza delle rotte commerciali - commenta il direttore Generale di Adm, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Marcello Minenna - L'Adm assicurerà, come già avvenuto con la prima nave cargo attraccata al porto di Ravenna, tempestività nelle operazioni di sdoganamento, ma contestualmente effettuerà controlli rigorosi per garantire affidabilità e sicurezza delle merci in arrivo nel nostro Paese".