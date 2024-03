La "sedia romagnola" dei ragazzi di Cucina Sorriso consegnata al Ministro Locatelli

La 'sedia ‘romagnola’ che i ragazzi di ‘Cucina sorriso’ hanno confezionato e regalato al ministro Alessandra Locatelli durante la sua recente visita a Cervia è giunta a destinazione a Roma. "Questa mattina, durante un allegro e simpatico incontro a cui ho presenziato, sedici tra ragazzi e accompagnatori di ‘Cucina sorriso’ hanno incontrato Locatelli al ministero per le Disabilità e le hanno consegnato il dono”, spiega il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che aveva accompagnato il ministro durante la sua visita del 12 febbraio scorso a Ravenna, Cervia e Punta Marina.

“Ringrazio ancora Locatelli per l’attenzione mostrata al territorio romagnolo e per l’interesse con cui si rivolge ai progetti dedicati a risolvere le esigenze delle persone non autosufficienti - continua Morrone - Mi preme ricordare a questo proposito che se l’Italia si distingue anche in Europa per aver istituito un ministero dedicato alla disabilità è grazie alla volontà della Lega, che da sempre ha tra i punti cardine delle proprie politiche sociali le problematiche collegate alla non autosufficienza”.