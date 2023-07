La segnalazione alla Polizia di un cittadino è fondamentale: arrestati dopo un tentato furto in un'abitazione

Proseguono i servizi contro i furti nelle abitazioni, potenziati dal questore Lucio Pennella. Nella nottata tra venerdì e sabato gli agenti della Volante hanno arrestato in flagranza due giovani residenti a Ravenna, subito dopo essersi introdotti all’interno delle

pertinenze di un’abitazione ubicata in zona Stadio. I soggetti sono stati raggiunti in strada dagli agenti dopo una breve fuga. Fondamentale è stata la pronta segnalazione di un cittadino che ha avvisato la Polizia di rumori sospetti provenire dalla limitrofa abitazione.