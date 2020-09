La serie che racconta le vite delle persone senza dimora al Malatesta Short film festival

Il docufilm "The Passengers" - che racconta le storie di vita di alcune persone entrate in "Housing First", il progetto per la stabilità abitativa di persone senza fissa dimora - ha ricevuto il primo importante riconoscimento cinematografico durante il Malatesta Short Film Festival che si è svolto a Cesena dal 22 al 30 agosto. "Per la capacità di inserirsi nelle maglie più strette della nostra realtà, attraverso un racconto che alterna la descrizione empatica dei suoi protagonisti e limpide astrazioni puramente visive": questa la motivazione che ha spinto la giuria ad assegnare una menzione speciale al cortometraggio che mette in scena la vita e gli obiettivi del progetto Housing First del Consorzio Solco Ravenna, dedicato all'abitare sociale.

Nelle prossime settimane gli autori, Tommaso Valente e Christian Poli, torneranno negli appartamenti di Housing First, con l'obiettivo di creare una serie che racconti, in 4 nuovi cortometraggi, la quotidianità dei protagonisti del progetto, partecipanti e operatori. La serie sarà distribuita sia come film a episodi che a puntate per piattaforme online e televisioni. Il Malatesta Short Film Festival è stato un importante palcoscenico internazionale che ha visto la partecipazione di produzioni da tutto il mondo. Oltre a questa occasione The Passengers è stato tra i protagonisti di altri appuntamenti cinematografici dove ha sempre riscontrato una buona accoglienza da parte del pubblico e delle giurie. La serie The Passengers è prodotta da Kamera Film e Instant Documentary, in collaborazione con il Consorzio Solco Ravenna e con il contributo di Emilia-Romagna Film Commision.

Il programma Housing First

Housing First è un programma sperimentale di sostegno all’abitare avviato a Ravenna nel 2016 grazie al Consorzio Solco e al contributo del Comune di Ravenna e del fondo Lire Unrra. Approdato in Italia dopo una sperimentazione internazionale, il progetto vuole aiutare persone che vivono in situazione di precarietà o di emergenza sociale a trovare una dimora attraverso un approccio non assistenziale ma di “welfare mix”, aiutando cioè le persone coinvolte a essere autonome e capaci di partecipare ai costi abitativi degli appartamenti.

Da questa esperienza nasce anche The Passengers: “La serie vuole raccontare con viva realtà le storie dei partecipanti al progetto - evidenziano i registi Tommaso Valente e Christian Poli - Storie che rappresentano la fragilità dell'esistenza e che spesso vengono tenute ai margini della società. Gli autori, attraverso la forma del documentario, vogliono rimettere al centro queste esperienze e mostrarle al pubblico. Per questo motivo i documentari sono fatti con i protagonisti e non su di loro, scritti insieme e realizzati rendendoli partecipi di tutto il processo narrativo”.