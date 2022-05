La settimana della bonifica si conclude 'in grande' con la discesa dei Fiumi Uniti: oltre 500 partecipanti

Si è conclusa la settimana nazionale della Bonifica e delle Irrigazioni. Eventi ed iniziative hanno avuto molta partecipazione ed è stata un’occasione unica per dar valore e spessore al lavoro di bonifica realizzato nei presidi degli eventi. Al centro della manifestazione, suggestivo il coinvolgimento per la “Discesa dei Fiumi Uniti” con partenza alla Chiusa di San Marco. L’evento che ha registrato il sold-out già giorni prima dello start up avvenuto domenica mattina alle 9.30 con il fischietto del presidente della Bonifica della Romagna Stefano Francia e con i saluti dell’assessore Gianandrea Baroncini del Comune di Ravenna.

Il presidente Stefano Francia ha espressamente ringraziato i volontari, anima portante di questi progetti, e le associazioni per il grande lavoro organizzativo che ha restituito al pubblico presente lo spettacolare coinvolto di oltre 300 canoe e più di 500 partecipanti.

Obiettivo individuato dal Consorzio di Bonifica è far conoscere ai cittadini le opere storiche di bonifica che hanno segnato i nostri territori rendendoli abitabili, e come si sono evolute nel tempo. Ecco perché sono stati tenuti aperti i più moderni impianti di bonifica e di irrigazione e coinvolti direttamente i cittadini nella conoscenza di fiumi e canali. L’iniziativa dal Consorzio di Bonifica della Romagna si è svolta in sinergia con le giornate Europee del mare.