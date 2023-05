La sfida del barbiere, da Milano a Cervia per dare vita ad un nuovo salone. E con la moglie gestisce l'edicola

Tre anni fa, in piena pandemia, Stefano di Artesano Parrucchieri, di origine romagnola e figlio d'arte, mamma parrucchiera e papà barbiere, già proprietario di tre saloni a Milano, decise di dare una svolta alla sua vita e di trasferirsi nella città che più ama , Cervia, dove ha aperto nel centro storico, un salone di acconciature ridando vita ad un angolo della principale piazza cittadina.

Dopo due anni dall'apertura, con successo, ha ingrandito il salone ristrutturando anche il famoso ex "Bar Roma", tutto questo grazie alla collaborazione di una bella squadra. Grazie alla passione per il suo lavoro, il 29 aprile Stefano ha dato vita ad un nuovo salone "Barber" nel centro storico di Cervia specializzato nel look maschile. Inoltre dal luglio 2022 Stefano con la moglie gestisce l'edicola in Piazzetta Pisacane, raccogliendo il testimone da Gianna Cicognani che l'ha avuta in gestione per 33 anni.