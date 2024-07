La sfida delle due mosaiciste ravennati: leggere i 100 canti della Divina Commedia

Le due mosaiciste ravennati Barbara Liverani e Annafietta si sono lanciate in una sfida letteraria in nome della loro amicizia e dell'amore per Dante e per la propria città: leggere i 100 canti della Divina Commedia. Una 'challenge' che si svolge all’interno della ormai consolidata Lettura perpetua, iniziata in occasione del settecentenario della morte dell’Alighieri e in svolgimento tutti i giorni davanti alla Tomba di Dante, alle 17 in inverno e alle 18 d'estate. Grazie alla notorietà delle due artiste, l’evento ha raggiunto una platea più ampia di persone che hanno deciso a loro volta di partecipare. La Lettura perpetua è infatti aperta a tutti. Per prenotarsi occorre telefonare al 328.4815973, da martedì a domenica, dalle 10 alle 16 oppure scrivere a leggidante@ravennantica.org