La sfida goliardica: Brisighella conquista i “Giochi fuori dal comune”

Brisighella è uscita vincitrice dai “Giochi fuori dal comune”, la sfida goliardica con i comuni di Palazzuolo sul Senio e Marradi che ha preso il via a inizio luglio. L’iniziativa - nata dalla collaborazione tra Tourisport, Tamburi Medioevali di Brisighella, Pro Loco di Marradi, Misericordia di Marradi, Protezione civile di Marradi, Sancti Ruffilli, Asd Palazzuolo e Pro Loco Palazzuolo sul Senio – ha visto la partecipazione di tre squadre, una per comune, che si sono cimentate in una serie di sfide ispirate a quelle dei celebri “Giochi senza frontiere”.

La manifestazione si è svolta in tre serate, una in ogni comune partecipante. Venerdì 7 luglio si sono tenuti i “Giochi Medievali” nel cortile del convento dell’Osservanza a Brisighella; il 28 luglio lo stadio di Palazzuolo sul Senio ha ospitato le “Olimpiadi fuori di testa”, mentre il gran finale si è svolto venerdì 4 agosto, con i “Giochi in acqua” alla piscina di Marradi.