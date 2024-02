La sicurezza informatica arriva nelle scuole ravennati: 300 alunni coinvolti nel progetto dei Lions

Sono in corso nelle primarie e secondarie di primo grado (scuole elementari e medie inferiori) cicli di conferenze che si svolgeranno durante l’anno scolastico 2023/2024 incentrate sulla formazione e informazione nel settore della sicurezza informatica, con la finalità di accrescere la consapevolezza dei giovanissimi durante la navigazione su Internet e renderla più sicura. Il progetto è dei Lions a livello nazionale e si chiama INTERconNETtiamoci...ma con la testa! A livello locale il service è promosso dal Lions club Ravenna Romagna Padusa del distretto 108/A con il patrocinio del Comune. I corsi, che hanno avuto inizio tra novembre e dicembre dello scorso anno, si stanno svolgendo nell’Istituto Tavelli, nelle scuole Ricci Muratori, Randi e Don Minzoni con l’obiettivo di estenderli a tutte le scuole del territorio comunale che ne faranno richiesta.

“Ho accolto favorevolmente questo progetto – afferma l’assessora all’Associazionismo e volontariato Federica Moschini - nella considerazione del tempo che anche i giovanissimi trascorrono sulla rete e della necessità di proteggerli dalle insidie che questa nasconde, ritenendo che ciò sia un dovere morale delle Istituzioni e dei genitori, a cui pure i corsi sono rivolti. Per questo mi preme ringraziare il Lions club Ravenna Romagna Padusa per l’importante iniziativa”.

La finalità è quindi quella di informare i ragazzi, ma anche i genitori, sui rischi ai quali possono essere esposti durante la navigazione su internet, portandoli a conoscenza degli strumenti e delle contromisure che è possibile adottare per contrastarli e utilizzare il web in tutta sicurezza traendone solo i benefici. Le conferenze multimediali sono tenute da esperti Lions del settore e sono gratuite. Al termine del ciclo di incontri viene rilasciato un attestato alla scuola partecipante. Nell’anno scolastico in corso i Lions club Ravenna Romagna Padusa hanno coinvolto almeno 300 alunni e un centinaio di genitori, ma il progetto, già attivo dal 2021, ha interessato finora un migliaio di alunni; a livello nazionale le conferenze sono state seguite da 140mila giovani studenti.