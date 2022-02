La signora Lea compie 100 anni e 'punta al Guinness': "An vój miga murir!"

Cento candeline per la signora Lea Badiali di Russi, che giovedì 3 febbraio ha festeggiato il raggiungimento dei cento anni d'età insieme ai suoi cari. Nella giornata di festa l’Assessore del Comune di Russi, Monica Grilli, ha portato a Lea i saluti e gli auguri di tutta l’Amministrazione comunale.

La signora Lea, ancora autosufficiente, ha sempre lavorato nei campi e in casa. Ha sempre saputo far tutto nella vita, dalla contadina, alla cuoca, alla sarta e “quando l’ho salutata - commenta l’Assessore Grilli - dandole appuntamento per il prossimo anno, ha risposto «Sicúr, bê mó an vój miga murir!!!»".