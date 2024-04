La società agricola dona fondi all'ospedale di Lugo

È stato consegnato all’Ospedale “Umberto I” di Lugo un assegno di 3.500 euro quale simbolo della donazione al presidio da parte della Società Agricola Agrivar di Palazzo di Varignana Srl. Alla cerimonia di ringraziamento e consegna dell’assegno erano presenti il Direttore dell’Ospedale di Lugo, Paolo Tarlazzi, la Direttrice Generale di Agrivar di Palazzo di Varignana, Chiara Del Vecchio, e il Vicesindaco di Lugo, Luigi Pezzi.

La donazione è frutto del ricavato di una cena di beneficenza organizzata dalla dottoressa Del Vecchio e dal team di Agrivar a seguito dell’alluvione che ha colpito il territorio romagnolo. “Sono molto contenta di condividere insieme a voi ciò che è stato fatto con le risorse che abbiamo raccolto grazie a questa cena di raccolta fondi. In quei giorni eravamo tutti emotivamente vicini alla Romagna e in un istante abbiamo pensato di fare qualcosa di concreto per aiutare la comunità romagnola, organizzando una cena di beneficenza il cui ricavato è stato poi totalmente devoluto all’Ospedale di Lugo”, ha affermato la Direttrice di Agrivar.

Parte della cifra donata è stata impiegata per l’acquisto di un sistema parking di distribuzione di carrozzine che permette, come ha sottolineato il dottor Tarlazzi, un controllo e un utilizzo ragionato da parte dell’utenza. Un sentito ringraziamento da parte dell’Azienda USL della Romagna e, in particolare, da parte dell’Ospedale Umberto I di Lugo, a Chiara Del Vecchio e alla Società Agrivar per la donazione e per la sensibilità e l’impegno dimostrati rispetto alla volontà di voler aiutare direttamente e concretamente la comunità lughese.