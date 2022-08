La Soprintendente Federica Gonzato in visita agli scavi di Cervia Vechia

Federica Gonzato, Soprintendente ad Archelogia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, si è recata a Cervia e in particolare ha visitato l’area degli scavi archeologici. Ad accoglierla il sindaco Massimo Medri, l’assessore alla Cultura Cesare Zavatta, la dirigente al Settore Servizi alla Comunità e Sviluppo della Città del comune di Cervia Maria Pia Pagliarusco, Andrea Augenti, docente di Archeologia medievale dell'Università di Bologna, Dipartimento di “Storia, Culture e Civiltà”, direttore degli scavi nell’area della vecchia città, e Marco Cavalazzi MSCA Fellow dell’Università di Bologna. Insieme a Gonzato i funzionari SAPAB Massimo Sericola e Kevin Ferrari.

La Soprintendente ha visitato gli scavi archeologici di recente realizzazione, la salina, il museo del sale e si è confrontata sui diversi aspetti relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. È stata la prima visita ufficiale della Soprintendente sul territorio cervese dalla sua nomina avvenuta a fine 2021. È stata un’occasione importante per presentare in modo più approfondito la realtà del territorio cervese sotto diversi punti di vista e aprire la prospettiva a nuove idee e progetti di valorizzazione del territorio da realizzare in sinergia e collaborazione.

Il sindaco ha illustrato le attività in svolgimento e i progetti in essere sull’area delle saline. Il professor Augenti ha illustrato le attività di scavo e di ricerca avviate sul territorio cervese. La Soprintendente ha ascoltato con estremo interesse le varie proposte progettuali condividendone obiettivi e modalità operative e confermando il massimo sostegno della Soprintendenza per la loro realizzazione. “Sono molto felice della visita della Soprintendente - dichiara il sindaco Medri - Siamo concordi sulle potenzialità del nostro territorio sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista turistico. Lavoreremo insieme allo sviluppo del parco archeologico e allo sviluppo dell’area museale”.