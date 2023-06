La sottosegretaria Paola Frassineti incontragli studenti maturandi nel Liceo di Lugo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Nella giornata odierna, nell’Aula Magna del Liceo G. Ricci Curbastro di Lugo, l’Onorevole Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha incontrato gli studenti maturandi del Liceo e una rappresentanza degli studenti del Polo Tecnico Professionale di Lugo. L’incontro, proposto direttamente dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Stefano Versari al dirigente scolastico del Liceo di Lugo Giancarlo Frassineti e da questi prontamente accolto, ha avuto come obiettivo, oltre ad esprimere agli studenti alluvionati la vicinanza del Ministero, quello di fornire ai maturandi, presenti in oltre duecento nell’aula magna della scuola, i dovuti chiarimenti sulle modalità dell’esame di Stato, che nelle zone alluvionate verterà in una sola prova, il colloquio, senza le due prove scritte previste nel resto del Paese. Il colloquio, della durata di 60 minuti, inizierà con la discussione sulla materia di indirizzo specifico per ogni corso, proseguirà con letteratura italiana, procedendo, nella sua terza fase, con la trattazione pluridisciplinare su tutte le discipline d’esame, oltre alla sezione relativa al curricolo di Cittadinanza e Costituzione, concludendosi con la trattazione dei PCTO (l’ex alternanza scuola-lavoro). Al tavolo, oltre all’on. Frassinetti e al Dirigente scolastico del Liceo, era presente anche il direttore dell’Ufficio X dell’ambito territoriale di Ravenna Paolo Bernardi, stretto collaboratore del Direttore generale regionale Stefano Versari.

Bernardi ha espresso solidarietà e vicinanza agli studenti, sottolineando la volontà del Ministero di non lasciare indietro nessuno, approntando un esame di Stato che valorizzi gli studenti, tenendo conto delle pesanti difficoltà a cui molti di loro sono andati incontro a seguito dell’alluvione. Il Sottosegretario Paola Frassinetti ha sottolineato la grande valenza personale dell’esame di Stato. L’onorevole, milanese, diplomata al Liceo classico G. Carducci di Milano, laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, avvocato civilista, in Parlamento dal 2006 al 2013 e dal 2018 ad oggi, membro della Commissione VII della Camera dei Deputati Cultura, Scienze e Istruzione, dal 2 novembre 2022 Sottosegretario di Stato, ha anche riferito che, dei 20 milioni di euro stanziati dal Governo per l’emergenza alluvionale, ben 9 di questi sono già stati stanziati, a testimonianza della grande attenzione dell’Esecutivo per le aree colpite degli eventi alluvionali. In chiusura, il Dirigente del Liceo Giancarlo Frassineti si è soffermato su un punto importante relativo all’esame di maturità, la data di inizio dei colloqui d’esame, lasciata nell’ordinanza ministeriale (n. 106 del 1^ giugno 2023) di modifica delle modalità dell’esame di Stato alla discrezione delle Commissioni d’esame: Frassineti ha formalmente chiesto nei giorni scorsi ai presidenti delle Commissioni che si insedieranno nel Liceo di Lugo lunedì prossimo, 19 giugno, di individuare lunedì 26 giugno come giorno di avvio delle prove, quello previsto inizialmente per i colloqui e caldamente consigliato dall’Ufficio scolastico regionale. Questo per poter consentire agli studenti di prepararsi con maggiore serenità e tranquillità, utilizzando quei giorni nei quali si sarebbero dovuti tenere le prove scritte per completare la preparazione su tutte le discipline oggetto di verifica nel colloquio. Le parole del Dirigente del “Ricci Curbastro”, unanimemente apprezzate dagli studenti, sono state condivise sia dal Dott. Bernardi che dall’On. Frassinetti: anzi, la Sottosegretario, di fatto prima collaboratrice del Ministro Giuseppe Valditara, ha apertamente caldeggiato la data del 26 giugno.

Il Dirigente Scolastico Giancarlo Frassineti