La spesa solidale: raccolti oltre 26mila euro per contrastare la violenza di genere

Si è conclusa nei giorni scorsi "Il mondo ha bisogno delle donne", l'iniziativa benefica promossa da Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto e l'Emilia Romagna, che anche nel 2021 si è confermata un’occasione per lanciare un forte segnale di solidarietà per sostenere progetti in favore delle donne e contro la violenza di genere.

La consegna simbolica dell'assegno da 26.884,44 euro all'Associazione MondoDonna Onlus si è svolta martedì 9 marzo a Bologna alla presenza di Loretta Michielini, Presidente dell’Associazione MondoDonna Onlus, Alessandro Urban, Direttore Regionale Aspiag Service per l’Emilia Romagna, Patrizia Pituelli, Direttore Vendite canale Despar ed Eurospar e Giovanni Taliana, Direttore delle Relazioni Esterne di Aspiag Service.

“Esprimo molta gratitudine per questa iniziativa di aiuto concreto e di attenzione al problema crescente della violenza di genere, sicuramente aggravato, nel quadro delle violenze domestiche, anche dall’emergenza pandemica che stiamo vivendo e che impone una convivenza maggiore e forzata con gli uomini maltrattanti – ha dichiarato Loretta Michelini, Presidente di MondoDonna Onlus - Molti sono stati gli sforzi fatti in quest’anno per raggiungere le donne, per aiutarle nel percorso di emersione e della richiesta di aiuto. I Centri anti violenza hanno dovuto ripensare il modo di comunicare per riuscire a raggiungere le donne in difficoltà e metterle in sicurezza, strategie nuove e molto rimane ancora da fare, sia sul piano dell’aiuto diretto alle vittime che su quello culturale, per affrontare i nodi oscuri della nostra società che determinano quei comportamenti maschili violenti assolutamente inconciliabili con una società moderna e democratica”.

In Emilia Romagna sono state oltre 22mila le donazioni effettuate, per un importo pari a 26.884 euro. I fondi raccolti in regione saranno donati all'Associazione MondoDonna Onlus, un punto di riferimento in regione per il contrasto alla violenza di genere, per l’accoglienza di donne e famiglie migranti e in generale per il sostegno alle persone con fragilità. MondoDonna Onlus gestisce diverse strutture a Bologna e nel territorio della Citta Metropolitana in cui fornisce assistenza a donne in situazione di disagio socio-economico, lavorativo e psico-sociale, con minori a carico e prive di occupazione stabile, con una specificità nel settore dell'immigrazione femminile.