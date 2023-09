La squadra di atletica raccoglie fondi per acquistare un nuovo pulmino

Atletica 85 Faenza BCC ha presentato il suo nuovo progetto a cui tutti possono partecipare. Da oltre 60 anni Atletica 85 promuove l'atletica leggera per grandi e piccoli, e di anno in anno i suoi atleti sono sempre aumentati, fino a contare oggi oltre 400 iscritti. Oltre agli atleti, la società organizza e gestisce anche il centro estivo "E...State con Noi", ed anch'esso conta ogni anno tantissimi iscritti, dai bambini che frequentano la scuola materna fino ai ragazzi delle scuole medie.

Attualmente la società dispone di due mezzi per far fronte a tutte le esigenze dei suoi spostamenti: il pulmino blu 9 posti che ha raggiunto la maggiore età (21 anni) e oltre 220.000 km (viaggiando anche fino a Londra per portare alcuni nostri atleti a vivere da vicino l'esperienza delle Olimpiadi del 2012), ed un altro più recente pulmino grigio sempre 9 posti.

"Questi mezzi sono fondamentali per le gare, gli allenamenti fuori porta, i raduni, le gite del centro estivo. Gli impegni sono tantissimi e fondamentali per i nostri ragazzi - spiegano - Pensate che solo nel 2022 il pulmino è stato utilizzato per 63 trasferte, coprendo oltre 15.000 km e trasportando più di 500 atleti. Ovviamente, per affrontare le trasferte i mezzi devono essere altrettanto affidabili".

Per questo, anche se a malincuore, Atletica 85 deve separarsi dal suo pulmino blu ed ha attivato un progetto di crowdfunding per l'acquisto di un nuovo pulmino. L’obiettivo è l'acquisto di un pulmino usato, ma in buone condizioni. Per chi vuole aiutare Atletica 85 questo è il link: https://www.ideaginger.it/progetti/un-leone-in-movimento.html.