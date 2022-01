La stagione d’opera e danza dell'Alighieri riparte con i biglietti 'last minute'

Con il nuovo anno si ritorna a teatro in sicurezza…e con una sorpresa: per accompagnare in scena la seconda parte della Stagione d’Opera, a partire da Aroldoin programma venerdì 14 e domenica 16 gennaio, e la Stagione Danza che si inaugurerà il prossimo 19 e 20 marzo con la Alonzo King LINES Ballet, il Teatro Alighieri di Ravenna propone nuovi biglietti last minute a 10 Euro per tutti e 5 Euro per gli under 30. Disponibili esclusivamente presso la Biglietteria del Teatro soltanto nei giorni di spettacolo, a partire da un’ora prima, i biglietti last minute saranno 50 per recita, salvo disponibilità e senza vincolo di categoria di posto. “Crediamo importante introdurre un ulteriore criterio di flessibilità nell’accesso agli spettacoli – spiega Antonio De Rosa, Sovrintendente di Fondazione Ravenna Manifestazioni – e così invitare il pubblico a non rinunciare a trascorrere una serata al Teatro Alighieri, dove da sempre abbiamo rigorosamente applicato le regole necessarie a tutelare spettatori, artisti e staff. Siamo però consapevoli che fare tutto il possibile per rendere il teatro un luogo sicuro, un luogo dove fare esperienza di cultura e bellezza in serenità, non sempre basta di fronte alle incertezze che ognuno di noi affronta giorno per giorno. Per questo vogliamo andare incontro al pubblico proponendo un’alternativa conveniente e al passo con questi tempi difficili”.

L’iniziativa si inaugura con il titolo verdiano in programma questo fine settimana, produzione in arrivo da Rimini per la quale Emilio Sala ed Edoardo Sanchi, che ne curano drammaturgia e regia, hanno calato la vicenda in tempi moderni, con Luciano Ganci protagonista nei panni di un reduce della campagna coloniale nell’Africa Orientale e Roberta Mantegna nel ruolo della moglie Mina. In buca l’Orchestra Giovanile Cherubini diretta da Manlio Benzi, mentre Corrado Casati guida il Coro del Teatro Municipale di Piacenza. Oltre che per i restanti titoli d’opera (Manon Lescaut18 e 20 febbraio, Pinocchio26 e 27 marzo), la speciale promozione sarà applicata anche agli appuntamenti di danza, la cui prevendita dei biglietti ordinari si apre il 28 febbraio (prelazione abbonati Stagione 2019/20 dal 20 gennaio e nuovi abbonamenti dal 19 febbraio).