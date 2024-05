La storia di Omero, gattino cieco bloccato in un cespuglio del Borgo San Biagio

Una storia commovente quella raccontata dalla sezione ravennate di Enpa, l'ente nazionale di protezione animali, che riguarda Omero, un gattino cieco trovato in centro a Ravenna. "Circa un anno fa da una signora era stata notata la presenza di un gatto randagio nei pressi del Borgo San Biagio, il quale si nascondeva all’interno di un ampio cespuglio, senza farsi avvicinare - spiegano gli animalisti - La signora, molto compassionevole, si era interessata per alimentare il micio, tuttavia notando che l’animale non si spostava dal luogo in cui viveva ha contattato il nostro ufficio per segnalare lo strano comportamento del gatto".

Una volontaria di Enpa a quel punto si è fatta carico della cattura della bestiola per portarla da un veterinario, allo scopo di sottoporlo ad una visita medica indispensabile per comprendere la condotta del gatto. "Si scopriva così che l’animale era completamente cieco, e questa sua condizione gli impediva ogni sorta di spostamento e lo rendeva oltremodo timoroso ed incerto. Abbiamo così provveduto a trasferire il gatto presso la nostra degenza, dato che il sito in cui viveva che prima o poi si sarebbe rivelato pericoloso".

"Presso la nostra degenza Omero, detto Omi - questo è il nome che gli è stato assegnato dai volontari - ha trascorso più di un anno prima di poter trovare una persona di buon cuore disposta ad adottarlo. Il gatto, che riteniamo abbia un’età di circa 10 anni, nel frattempo è diventato mansueto e si è fatto ben volere. Nel periodo dell’alluvione, per motivi di sicurezza, era stato spostato dalla degenza presso un locale sicuro messo a disposizione da un privato ove ha vissuto per un mese. Abbiamo voluto segnalare questa storia per evidenziare che anche per gli animali più sfortunati si può spalancare la porta dell’accoglienza e quindi la possibilità di avere una vita serena e tranquilla".