La storia si impara anche fuori dall'aula: studenti in visita ai bunker della seconda guerra mondiale

Anche quest’anno sono stati tanti i ragazzi che hanno avuto l’opportunità di visitare i bunker tedeschi della seconda guerra mondiale, situati nel lungomare di Milano Marittima. Tutte le classi di terza media dell’Istituto Comprensivo 2 di Cervia hanno approfondito uno degli argomenti cardine della storia italiana che, tra l’altro, rientra nel loro programma d’esame.

Durante la seconda guerra mondiale il litorale Adriatico rappresentò un importante appostamento difensivo per l’esercito tedesco, e tutto il territorio di Cervia e Milano Marittima è ancora disseminato di bunker, alcuni perfettamente restaurati, altri interrati o inglobati in costruzioni private e hotel. Il percorso di visita si snoda così tra i bunker di tipo Tobruk, costruzioni in grado di ospitare due soldati armati, i denti di drago, imponenti fortificazione anticarro e il grande bunker Regelbau, ideato per l’appostamento di circa sei soldati. I Regelbau sono infatti una fortificazione bellica molto ampia, con funzione strategica e dotati di radio comando per messaggi e comunicazioni. Per gli studenti è stato particolarmente suggestivo scendere al suo interno e trovare l’equipaggiamento e tutto l’occorrente per la vita militare quotidiana, oltre a poter ammirare il misterioso affresco della partete principale, ancora da interpretare, che rende questo bunker unico al mondo.

Dal mese di giugno riprenderanno inoltre le visite guidate serali, sempre in compagnia dei volontari dell’Associazione CRB 360°, che hanno curato il restauro di queste costruzioni, e che forniranno preziose informazioni storiche e tecniche. Il tour, nella sua completezza, è reso possible grazie alla sinergia tra Comune di Cervia, Associazione CRB 360° e la Fondazione Cervia IN.