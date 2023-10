La storica infermiera Pierina compie 100 anni: festeggiamenti in casa di riposo

Il 30 settembre ha compiuto 100 anni la fusignanese Pierina Pattuelli. Lunedì 2 ottobre la neocentenaria è stata festeggiata da amici e parenti alla casa di riposo 'Giovannardi e Vecchi', dove attualmente risiede; ha inoltre ricevuto la visita del sindaco Nicola Pasi, che le ha portato gli auguri dell'intera comunità.

Storica infermiera di Fusignano, Pierina è nata a Lugo il 30 settembre 1923; dopo aver vissuto qualche anno a Bizzuno, si è trasferita in pianta stabile a Fusignano. Qui si è sempre dedicata al sociale, anzitutto attraverso la propria professione nell'allora ospedale di Fusignano, ma anche partecipando alla vita della comunità; ha fatto parte per anni della locale formazione corale e ha vissuto da sola fino all'età di 96 anni. Non si è mai sposata e non ha avuto figli; aveva un fratello, Bartolomeo, e una sorella, Marianna, e sette nipoti.