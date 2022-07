La terza volta del presidente Mattarella a Ravenna: si ricordano i 100 anni dall'assalto alla Federazione delle Cooperative

Ravenna accoglie per la terza volta il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del centenario dell’assalto squadrista alla sede della Federazione delle Cooperative della provincia di Ravenna. Dopo la commemorazione dei 30 anni dalla morte di Benigno Zaccagnini nel 2019 e l'apertura delle celebrazioni dantesche nel 2020, giovedì Mattarella torna in città per ricordare una pagina amara della storia ravennate e italiana. L'appuntamento è alle 11 al Teatro Alighieri e potrà essere seguito in diretta dalla home page del sito del Comune e sulla pagina facebook Comune di Ravenna.

L’evento dal titolo “Estate 1922: attentato fascista alla libertà - centenario dell’assalto squadrista alla sede della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna” è promosso dal Comune e dalla Provincia di Ravenna in collaborazione con Legacoop, Legacoop Romagna, Federazione delle cooperative e l’intero movimento cooperativo di Legacoop. La cerimonia si aprirà con la proiezione del documentario “L’incendio alla libertà: l’assalto fascista alla cooperazione ravennate”. Seguiranno gli interventi istituzionali (Comune e Provincia di Ravenna, Regione Emilia – Romagna, Legacoop Romagna) e quello della storica Simona Colarizi, Università La Sapienza Roma.