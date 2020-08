La Tomba di Dante torna a "respirare": smantellato il cantiere

È iniziato mercoledì lo smantellamento del cantiere allestito intorno alla Tomba di Dante. Il sacro sepolcro del "Sommo Poeta" nei mesi scorsi è stato oggetto di un importante intervento di restauro, che ha consentito di mettere in luce il paramento originario. "I lavori sono terminati e siamo pronti per dare inizio ufficiale alle celebrazioni dantesche sabato 5 settembre con la riapertura solenne della Tomba di Dante, alla presenza del Presidente della Repubblica - spiega il sindaco Michele de Pascale - Ravenna ha ricevuto dalla storia l'onore immenso di ospitare le spoglie mortali di Dante Alighieri, ed è un onore altrettanto immenso per tutti noi celebrare il settimo centenario della morte del Poeta".

