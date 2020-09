La Torre San Michele e la fontana in piazza a Cervia s'illuminano di arancione

Anche il Comune di Cervia, in collaborazione con l’Azienda Usl della Romagna e a altri Comuni, ha deciso di aderire alla World Patient Safety Day, la giornata Mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita che si celebra il 17 settembre con iniziative di sensibilizzazione e la simbolica illuminazione in colore arancione di monumenti. E così anche la Torre San Michele e la fontana di Piazza Garibaldi sono stati illuminati di arancione.

