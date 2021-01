La veterinaria va in pensione, l'Enpa: "Ha sempre difeso gli animali senza guardare l'orologio"

Donatella Saporetti, medico veterinario dell’Azienda Usl della Romagna ambito territoriale di Ravenna, con la fine del 2020 è andata in pensione. "Per Donatella ci sentiamo in dovere di scrivere qualche riga per ricambiare i tanti anni di collaborazione - scrive Carlo Locatelli, presidente di Enpa sezione provinciale di Ravenna - Personalmente ho avuto l’occasione di fare la conoscenza di Donatella a metà degli anni '80 allorquando, fresca di studi universitari, ci aiutava assieme alla dottoressa Carla Ricci prestando gratuitamente la sua opera per curare gli animali che ospitavamo presso il complesso “Cà Rossa”. All’epoca ero già da un decennio alla guida dell’Enpa ravennate e amministravo la struttura. Dal 1990, avendo l’Enpa rinunciato alla gestione della “Cà Rossa”, abbiamo continuato ad avvalerci della collaborazione della dottoressa Saporetti, un rapporto andato sempre più in crescendo nel corso degli anni, in particolare per quanto concerne la sterilizzazione degli animali e i controlli veterinari".

"Disponibilità, competenza, dedizione e professionalità sono le caratteristiche che, a mio parere, ci hanno fatto apprezzare una zooiatra di cui sentiremo la mancanza - continua Locatelli - La dottoressa Saporetti ha agito sempre e comunque nell’interesse degli animali, senza guardare all’orologio e facendosi carico delle tante problematiche in difesa del benessere e dei diritti degli animali. Con Donatella l’Enpa si è quasi sempre trovata in sintonia, ed è per questo che senza dubbio ci mancherà".