La visita dei bambini e l'affetto dei suoi cari: Luigia compie 103 anni

In occasione del suo centotreesimo compleanno, l’amministrazione comunale di Solarolo esprime affetto e auguri sinceri alla signora Luigia Guerra, nata il 21 dicembre 1920, oggi residente presso la struttura per anziani “Bennoli” a Solarolo. La celebrazione di questo straordinario traguardo si è svolta giovedì in mattinata presso la residenza, alla presenza dell'amministratrice di sostegno, al rappresentante dell'ASP della Romagna Faentina Oriano Pirazzini e all'Assessora Marinella Pirazzini. Durante la festa, la signora Guerra ha ricevuto la visita affettuosa dei bambini della Scuola Materna Paritaria S. Maria Assunta - G. Beltrani Cuccoli. I piccoli hanno portato con sé un biglietto di auguri, a dimostrazione della gioia di condividere questo speciale momento con una persona così cara alla comunità.