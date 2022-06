La Young Musicians European Orchestra rende omaggio al personale sanitario in Albania

Si è concluso il progetto di collaborazione musicale tra il Governo Italiano e il Governo Albanese, affidato alla Young Musicians European Orchestra dal 1 al 7 giugno. L’iniziativa faceva parte della “Settimana della Cultura Italiana in Albania” ma anche del progetto“Tirana Capitale dei Giovani 2022”.

I giovanissimi musicisti di Ymeo, dopo avere entusiasmato gli ospiti dell’Ambasciata Italiana a Tirana con una vivacissima esecuzione delle stagioni di Vivaldi, si sono uniti ai loro colleghi della Tirana Philharmonic Orchestra, sotto la direzione del Maestro Paolo Olmi per una smagliante esecuzione della Terza Sinfonia di Beethoven, che da due anni era stata pensata anche per rendere omaggio al personale sanitario che l’Albania aveva invitato in italia durante il Covid. Accolta da una standing ovation, la sinfonia era stata preceduta da una turbinosa esecuzione del “Concerto per due violoncelli e Orchestra” di Vivaldi che aveva visto protagonisti due veri virtuosi del loro strumento: Raffaella Cardaropoli e Marco Mauro Moruzzi.

Al concerto, che ha avuto luogo il 6 giugno nell’Auditorium Qendra Kulturore, hanno preso parte il Ministro della Cultura Dario Franceschini e la sua omologa albanese Elia Margariti, oltre che l’Ambasciatore d’Italia in Albania Fabrizio Bucci e il Sindaco di Tirana Erion Veliaj. Prima della esecuzione musicale i due ministri hanno annunciato un importante accordo riguardante l’Arte, la Musica, i giovani e i rapporti culturali tra i due Paesi. Il giorno successivo invece, per la prima volta in Albania, la Ymeo ha dato vita ad una master class per direttori d’Orchestra, durante la quale il Maestro Olmi ha guidato e consigliato quattro giovani direttori: tre albanesi ed uno spagnolo.

Il progetto è stato reso possibile dal Ministero Italiano della Cultura, dal Governo Albanese, dal Ministero degli Affari Esteri, dall’Ambasciata d’Italia a Tirana, dall’Istituto Italiano di Cultura a Tirana, dal Cidim-Comitato Nazionale Italiano Musica, con il supporto della Fondazione Ater e della Regione Emilia Romagna- Cultura d’Europa.