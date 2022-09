La Young Musicians European Orchestra vola in Vietnam con il Maestro Paolo Olmi

Il 12 settembre prossimo in Vietnam a Ho Chi Minh City, nuovo nome di Saigon, avrà inizio una nuova avventura della Young Musicians European Orchestra, una delle startup orchestrali italiane più dinamiche legata al Maestro Paolo Olmi ma animata da giovanissimi musicisti sia italiani che di molte altre nazioni. Dalla sua costituzione la Ymeo ha sempre avuto una vocazione unica, nel panorama italiano delle orchestre giovanili, per le attività all'estero che promuovono nel mondo la musica e i musicisti italiani all'insegna del dialogo culturale, sociale e religioso. La Ymeo è stata la prima Orchestra occidentale in Iran dopo 50 anni, ha eseguito tournee in Cina, Austria e Albania; ogni anno porta i concerti di Natale a Betlemme e Gerusalemme, ha accolto musicisti da tutte le principali Nazioni del mondo, comprese l'Iran, la Corea del Nord, la Mongolia e il Kazakistan.

Il progetto in Vietnam, fortemente sostenuto dal Cidim-Comitato Nazionale Italiano Musica, dal Ministero della Cultura, dal Consolato Generale d'Italia a Ho Chi Min e dalla Regione Emilia Romagna, si propone di collaborare con l'Opera Nazionale di Ho Chi Minh, che da decenni diffonde in Asia il melodramma con una sua orchestra, un coro, un corpo di ballo e un nutrito gruppo di cantanti. Pochissimi di questi artisti però hanno avuto contatti con il mondo musicale e teatrale italiano e da loro è partita la richiesta di collaborare con il Maestro Olmi e la Ymeo per lo studio, la ricerca e la formazione sul repertorio italiano, sia operistico che strumentale.

La prima a partire per il Vietnam sarà la cantante Vilma Vernocchi, espertissimo soprano che dopo una carriera internazionale è oggi una insegnante di canto appassionata e competente. Vernocchi per due settimane lavorerà con i cantanti e i coristi vietnamiti approfondendo lo studio sulla tecnica vocale, la conoscenza del testo italiano e lo stile del belcanto. Contemporaneamente partirà il Maestro Olmi che terrà una serie di masterclass alla Università e al Conservatorio di Ho Chi Minh, mentre i musicisti della Ymeo lo seguiranno il 17 settembre.

Dal 18 settembre il Coro, i solisti e l'Orchestra dell'Opera di Ho Chi Minh, insieme ai loro giovani colleghi arrivati dall'Italia, cominceranno alcuni giorni molto densi di prove di sezione e prove di assieme per finire il 23 settembre in un grande concerto interamente dedicato al repertorio Italiano. Con loro ci saranno anche due giovani cantanti Italiani: il tenore Manuel Amati e il soprano Francesca Benitez, che si confronteranno e collaboreranno con i loro colleghi asiatici.

Il lungo programma musicale del 23 settembre comprenderà non solo sinfonie,romanze e cori da Opere, ma anche alcuni brani strumentali e solistici molto interessanti del repertorio italiano, che saranno affidati a tre giovanissimi musicisti della Orchestra: il violoncellista Enrico Mignani, la Violinista Lucrezia Costanzo e il contrabbassista Diego de Santiago.

"Appena si è sparsa la notizia della nostra tournee a Ho Chi Minh molte realtà musicali Vietnamite ci hanno chiesto di fermarci alcuni giorni in più per collaborare anche con loro - spiega Olmi - Purtroppo questa volta non sarà possibile, dobbiamo rientrare subito in Italia per essere presenti il giorno delle elezioni, ma contiamo di tornare sicuramente il prossimo anno e di collaborare anche con le Orchestre Sinfoniche di Hanoi e di Ho Chi Minh. L'Orchestra ed io siamo molto contenti di tornare all'estero dopo il Covid. Quest'anno abbiamo già partecipato alla Settimana della Cultura Italiana a Tirana, dopo il Vietnam sarà la volta della Terra Santa in dicembre mentre in marzo saremo per alcuni concerti in Libano al Festival di Beirut e a Tiro. In aprile si ripeterà la nostra collaborazione con il Bach-Chor di Monaco, mentre stiamo preparando altri progetti in Turchia con la Bilkent University e addirittura in Congo".