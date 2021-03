La zona arancione scuro fa chiudere lo Sportello del sorriso della onlus

Con l'entrata in vigore della zona arancione scuro, l'associazione di volontariato Il Terzo Mondo odv ha chiuso la Sortello del sorriso, bloccando così la distribuzione degli indumenti e il ritiro del materiale riguardo al progetto "Una carrozzina per due" ideato dall'associazione Letizia. Lo sportello di via Grado 30 rimarrà chiuso al pubblico da mercoledì fino a lunedì 15 marzo. "Dato che per noi i bambini non devono mai perdere il sorriso, per gestire i casi di necessità strettamente legate ai nascituri, dal momento che i nidi e le scuole per l'infanzia rimangono aperte nel nostro territorio, è possibile contattare il numero 3281455130 o scrivere all'indirizzo mail ilterzomondo@yahoo.it per non lasciare da sole le famiglie in caso di estrema necessità. Con la speranza di poter riaprire regolarmente già da mercoledì 17 marzo, seguendo sempre i nostri giorni e orari di apertura. ovvero mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30".