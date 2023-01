Scuola d'arte, a Bagnacavallo ancora posti disponibili

C'è tempo fino al 3 febbraio per iscriversi al secondo modulo quadrimestrale dei corsi della scuola comunale d'arte Bartolomeo Ramenghi di Bagnacavallo. Alcuni posti sono infatti ancora disponibili per i corsi di icisione, disegno e pittura e per quelli dedicati a bambine e bambini dall’ultimo anno della scuola dell'infanzia alla classe II della scuola primaria e ad adolescenti 11-16 anni.

I programmi dettagliati e i moduli per l’iscrizione con gli orari di lezione e i costi sono scaricabili dal sito del Comune. Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Istituzioni Culturali - 0545 280855 scuoladisegno@comune.bagnacavallo.ra.it.