Il laboratorio teatrale per attori under 30 di Marco Martinelli

Il Teatro delle Albe-Ravenna Teatro organizza un laboratorio teatrale per 16 attori under 30 diretto dal drammaturgo e regista Marco Martinelli e incentrato su Salmagundi, la “favola patriottica” di Martinelli recentemente ripubblicata da Editoria e Spettacolo. Il laboratorio, che si terrà a Ravenna dal 17 al 27 settembre, vedrà la realizzazione di una “mise en espace” finale aperta al pubblico dove il testo teatrale, scritto e messo in scena nel 2004, riprenderà nuova vita. Verranno tenute in considerazione soltanto le domande che arriveranno entro e non oltre le ore 12 del 5 settembre.

Il laboratorio, che prevede un percorso tra teoria e pratica, sarà condotto da Marco Martinelli con l’assistenza di Alessandro Argnani, Laura Redaelli e Alessandro Renda (attori delle Albe che parteciperanno alla lettura scenica finale), con l’assistenza tecnica di Luca Pagliano, Fagio ed Enrico Isola e si terrà al teatro Rasi di Ravenna. È prevista una quota di partecipazione in acquisto di libri di Martinelli e delle Albe del valore di 100 euro, libri che si potranno acquistare al bookshop di Ravenna Teatro all’inizio del laboratorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per partecipare al laboratorio occorre inviare il curriculum, una foto e un video (minimo tre minuti, massimo sette) in cui “raccontarsi” e raccontare la propria passione per il teatro, all’indirizzo laboratoriosalmagundi@gmail.com. Le domande saranno visionate da Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, che procederanno poi alla selezione dei 16 attori partecipanti. Il numero limitato dei partecipanti è legato al numero delle “figure” che abitano la scena di Salmagundi. I partecipanti dovranno avere un'età anagrafica compresa tra i 18 e i 30 anni.