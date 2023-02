Ladri di biciclette, ma di lusso: colpo da 10mila euro

Ladri di biciclette, ma di lusso. E’ un furto di proporzioni decisamente importanti quello avvenuto domenica pomeriggio in via Francia a Pontelangorino (frazione di Codigoro, nel ferrarese). Tra le 12 e le 14, infatti, ignoti sono arrivati nei pressi del parcheggio della strada in questione e hanno portato via due mezzi di enorme pregio. Si tratta, per la precisione, di due biciclette sportive marca Scott, del valore di circa 5mila euro ciascuna.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, una delle due ruote era appoggiata su un portabici installato all’esterno di un’auto in sosta. La seconda, invece, si trovava addirittura all’interno di una seconda macchina, parcheggiata sempre nelle vicinanze.