Ladri in azione a Marina: sfondano le porte del bar e portano via più di 1000 euro

Ladri in azione nella notte a Marina di Ravenna. Tutto è avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì, quando un forte temporale è transitato proprio sui lidi ravennati. A farne le spese è stato il Bar Timone, in via Molo Dalmazia a Marina di Ravenna, dove i malviventi hanno approfittato dell'oscurità per sfondare due parte ed entrare nel locale. Qui hanno poi arraffato i soldi del fondo cassa, in gran parte monete e alcune banconote di piccolo taglio, per un totale stimato di 1000-1500 euro. All'interno del bar i ladri avrebbero poi tentato di aprire una terza porta, sena riuscirci. Il furto è stato scoperto la mattina seguente dal titolare del locale, Umberto Civenni, che vedendosi venire incontro il gatto, rifugiatosi nel bar per scampare al maltempo, ha subito presagito il peggio. Come spiega la sorella del titolare, Lara, si sta ancora aspettando il preventivo per conoscere la spesa della sostituzione delle porte danneggiate.