Ladri a caccia di monopattini elettrici: raffica di furti sulla costa

Una volta si accontentavano delle biciclette, oggi a Tagliata il bersaglio numero uno dei ladri sarebbero invece i monopattini elettrici. L’ultimo furto in ordine di tempo sarebbe stato denunciato domenica da un albergatore ai carabinieri di Cervia. Il furto sarebbe avvenuto nella notte di venerdì. In base alle prime ricostruzioni, i malviventi, approfittando dell’oscurità, si sarebbero introdotti nel retro di un albergo in via Brianza dove hanno portato via un monopattino modello Xiaomi Essential. Quello di venerdì notte, tuttavia, sarebbe solo l’ultimo episodio di una lunga serie di furti avvenuti nella piccola frazione cervese ai danni dei proprietari di monopattini.