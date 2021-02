Ladri seriali di cellulari, tablet e droni: banda in carcere

Smartphone, tablet, ma anche droni. Il loro obiettivo erano i prodotti hi-tech, che nascondevano nei body indossati sotto gli abiti riuscendo a eludere le apparecchiature antitaccheggio grazie ai dispositivi 'jammer' (disturbatori di frequenze). Un 21enne di Campolongo Maggiore, nel veneziano, e un 40enne di Cervia, entrambi romeni, sono stati arrestati dai Carabinieri al termine dell'indagine denominata "Mac 2021". Un'inchiesta su una serie di furti ai danni dei punti vendita Mediaworld cominciata lo scorso novembre con l'arresto di un complice, un 20enne.

I militari del Norm di Gradisca d’Isonzo, dopo un furto di cellulari ai danni del Mediaworld di Villesse nel quale era coinvolto il 20enne, non ritenendo che si trattasse di un episodio isolato e sospettando che il giovane non avesse agito da solo hanno monitorato i suoi movimenti, anche dopo la sua scarcerazione, riuscendo così a individuare gli altri complici. Le indagini hanno documentato diverse trasferte del gruppetto, in particolare dei due finiti in carcere che, a bordo di auto quasi sempre prese a noleggio, si muovevano a nord-est facendo quotidianamente diverse razzie di materiale hi-tech.

Lo scorso 27 gennaio, dopo un’ennesimo furto ai danni del negozio Mediawolrd di Tavagnacco (Udine), i militari hanno arrestato in flagranza il veneziano, mentre il 40enne è fuggito a bordo di una macchina a noleggio lungo l’autostrada diretto verso Venezia, ma è stato intercettato dopo un lungo inseguimento da parte della polizia stradale di San Donà. Adesso, con l'arrivo delle due misure cautelari, entrambi sono finiti in carcere. Il valore commerciale della merce recuperata solo in occasione del loro arresto ammonta a circa 5mila euro.